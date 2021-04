Bereits 1929 wurde ein Fußballverein in Distelhausen gegründet. Das erste Verbandsspiel fand am 25. Februar 1931 gegen den DJK Gamburg statt. Nach der letzten Vereinsversammlung am 25. Februar 1933 wurde der Verein der Deutschen Jugendkraft (DJK) Distelhausen durch die damaligen Machthaber aufgelöst.

Den Distelhäusern Leo Kaiser und Wilhelm Schenk war es zu verdanken, dass am 10. April

...