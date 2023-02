Viele Jahre lang für die Stadt im Einsatz

Tauberbischofsheim. Im Rahmen einer Feierstunde im Rathaus ehrte die Stadtverwaltung Tauberbischofsheim Ralf Mühlrath anlässlich seines 40-Jahr-Dienstjubiläums und Uwe Holler und Thomas Block für ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. Helmut Keller wurde in den Ruhestand verabschiedet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bürgermeisterin Anette Schmidt, die jeweiligen Vorgesetzten und der Personalrat lobten die hervorragende Arbeit der Mitarbeiter und bedankten sich für die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Die Bürgermeisterin würdigte die Leistung mit den Worten: „Sie haben sich viele Jahre in verschiedenen Bereichen für die Bürgerinnen und Bürger eingebracht. Sie haben sich für die Qualität des Lebens in unserer Stadt engagiert und eine wichtige Aufgabe erfüllt. Jeder ist ein wichtiges und wertvolles Zahnrad im Gefüge der Kreisstadt.“

Ralf Mühlrath startete seine 40-jährige Karriere im öffentlichen Dienst 1983 bei der Luftwaffe in Lauda als Soldat auf Zeit. Im Rahmen der Berufsförderung für Soldaten erhielt er eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellter beim Amt für Kultur und Touristik der Stadtverwaltung Tauberbischofsheim. Ab 2009 organisierte er dort viele Kulturveranstaltungen wie beispielsweise den Weihnachtsmarkt. Dann wechselte er in das Standesamt. „Jetzt dürfen sich Paare über deine einfühlsamen Worte zur Trauung freuen“, sagte seine Standesamtskollegin Karin Faulhaber in ihrer Laudatio und lobte seine freundliche und entgegenkommende Art.

Mehr zum Thema Feierstunde bei der Stadt Buchen Peter Enzmann für 40 Dienstjahre geehrt, Reinhold Beuchert verabschiedet Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderatswahl Wahl in Tauberbischofsheim: Einspruch nicht ausgeschlossen Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Trinkwasserversorgung Main-Tauber-Kreis: Hohe Investitionen in Projekt Wasserversorgung Mehr erfahren

Seit 25 Jahren ist Thomas Block im städtischen Wasserwerk als Elektroinstallateur beschäftigt. Seine Berufsausbildung hat er bei der Firma Kupka in Tauberbischofsheim gemacht. Nach seiner Bundeswehrzeit kam er im Winter 1997 zum Wasserwerk. Der Leiter des Wasserwerks, Alexander Essig, lobte die ruhige, strukturierte und verlässliche Art von Thomas Block und sagte anerkennend: „Er ist mehr Kamerad als Kollege und ich hoffe, dass wir noch viele gemeinsame Jahre im Wasserwerk bei bester Gesundheit verbringenkönnen.“

Auch Uwe Holler feierte das 25-jährige Betriebsjubiläum. Er hat bei der Firma Theo Gehrig in Tauberbischofsheim Kraftfahrzeugmechaniker gelernt und war bei der Firma Alois Hynek in Bütthard als Kraftfahrer tätig, bevor er 1998 zum Bauhof der Stadt gekommen ist. „Uwe kümmert sich grandios um den städtischen Fuhrpark und hat als begnadeter Tüftler und Bastler schon totgesagte Fahrzeuge wieder zum Leben erweckt,“ stellte Bauhofleiter Mark Stephan fest. Er sei ein Kollege und Freund, auf den man nicht verzichten möchte.

Helmut Keller ist gelernter Gärtner und schon über 37 Jahre im Bauhof der Stadt tätig. Er wurde mit vielen guten Wünschen in den Ruhestand verabschiedet. Bauhofleiter Mark Stephan lobte den scheidenden Leiter des städtischen Gärtnerteams mit den Worten: „Du hast Bürgerinnen und Bürger mit schönen Blumenbeeten glücklich gemacht und viele Bäume gepflanzt, die noch in Generationen den Menschen Freude schenken werden! Damit hast du das Stadtbild entscheidend mitgeprägt.“

Stephan lobte Fleiß und Ausdauer von Helmut Keller und seine Ehrlichkeit. Um den Abschiedsschmerz zu mildern, arbeitete Mark Stephan die positiven Aspekte des Ruhestands heraus: Endlich kann sich Helmut Keller seine Wünsche erfüllen. Jetzt soll es erst mal mit dem Traktor ans Nordkap gehen.