Tauberbischofsheim. Die Vertreterwahl der CDU-Mitglieder in Tauberbischofsheim in Vorbereitung der Nominierungsversammlung für die Aufstellung des Bundestagskandidaten im Wahlkreis Odenwald-Tauber der CDU für die Bundestagswahl im Herbst fand am Wochenende statt. Wegen der Corona-Situation erfolgte die Versammlung in Form einer Videokonferenz am Freitagabend, die nach Unterbrechung bis Samstagvormittag als Urnenwahl im Wahllokal fortgesetzt wurde.

Wie es in der Mitteilung der Verantwortlichen heißt, diente die Online-Versammlung dazu, das Tagungspräsidium sowie alle nötigen Funktionen wie Mandatsprüfung oder Zählkommission zu wählen. Ebenso wurde der Wahlvorschlag mit insgesamt 78 Kandidaten aufgestellt, wovon am nächsten Tag bei der Urnenwahl im Foyer der Stadthalle Tauberbischofsheim 37 Personen als Vertreter zu wählen waren.

Zu Beginn der virtuellen Versammlung gratulierte Vorsitzender Philipp Hess dem wiedergewählten Landtagsabgeordneten Wolfgang Reinhart zum Erringen des Direktmandats. Danach übergab er die Versammlungsleitung an das Landesvorstandsmitglied Klaus Herrmann. Er war von der Versammlung als Versammlungsleiter berufen und vom Landesverband beauftragt worden, das weitere Verfahren der Nominierung im Wahlkreis Odenwald-Tauber zu begleiten.

An der Urnenwahl nahmen am Samstag 230 wahlberechtigte Mitglieder der CDU in Tauberbischofsheim teil. Die Stimmabgabe war von 11 bis 19 Uhr möglich, um sicherzustellen, dass es mit Blick auf die Corona-Lage nicht zu längeren Wartezeiten kommt. Den Wahldienst übernahmen Mitglieder und CDU-Geschäftsführer aus dem Bezirk Nordwürttemberg. Hess würdigte die Helfer für die Unterstützung.

Die Auszählung der Stimmen erfolgte im unmittelbaren Anschluss im Wahllokal, wobei einige interessierte Mitglieder diese unter Einhaltung des Infektionsschutzes mitverfolgten. Das Ergebnis wurde vom Versammlungsleiter vor Ort verkündet und den Vorstandsmitgliedern übermittelt. Ebenso wurde es öffentlich an der CDU-Kreisgeschäftsstelle ausgehängt, wo es nach Angaben der Verantwortlichen für jedermann einsehbar ist. Die Versammlung zur Nominierung des Bundestagskandidaten der CDU im Wahlkreis Odenwald-Tauber wurde durch den Landesvorstand auf den 7. April 2021 in der Stadthalle Lauda terminiert. pm