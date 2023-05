Tauberbischofsheim. Knapp 1000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines gescheiterten Pkw-Aufbruchs zwischen 18. April und 3. Mai in der Goethestraße in Tauberbischofsheim. Unbekannte versuchten offenbar, mit einem Hebelwerkzeug die Türen eines rollstuhlgerechten Citroen Berlingo aufzustemmen. Der 65-jährige Eigentümer bemerkte die Tat erst, als er am Dienstag gegen 17 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte. Zeugen sollen sich unter Telefon 09341/810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim melden.

