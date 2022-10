Versorgung von alten und kranken Menschen ist das Ziel

Main-Tauber-Kreis. Die Nachbarschaftshilfen Tauberbischofsheim, Külsheim und Hardheim, die im Netzwerk Nachbarschaftshilfen Freiburg organisiert sind, haben sich zu ihrem ersten Netzwerktreffen in Tauberbischofsheim getroffen.

Das Netzwerk Nachbarschaftshilfe ist eine Dachorganisation von rund 80 gemeinnützigen Nachbarschaftshilfevereinen in über 200 Gemeinden Baden-Württembergs, die sich um die Versorgung von alten und kranken Menschen sowie Familien im ländlichen Raum kümmern.

Die drei nördlichsten Nachbarschaftshilfen Tauberbischofsheim, Külsheim und Hardheim haben sich nun erstmals unter der Federführung des Netzwerks mit seiner Vorsitzenden Maria Hensler zu verschiedenen Themen ausgetauscht. Dabei sind die Besonderheiten der Vereine angesprochen worden: So hat der St. Elisabeth-Verein Külsheim einen Bürgerbus und organisiert damit einen Fahrdienst für Senioren und Kinder. Die Nachbarschaftshilfe Tauberbischofsheim ist nicht nur in Kreisstadt selbst, sondern zwischen Ahorn und Großrinderfeld im gesamten mittleren Taubertal tätig. Der seit 2017 bestehende Verein in Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) zeichnet sich durch seine starke Vernetzung innerhalb der Kommune aus.

Gemeinsame Ziel ist es, die gegenseitige Hilfe zu organisieren und zu fördern, damit vor allem ältere Menschen länger im gewohnten Umfeld leben können und Familien im Bedarfsfall Unterstützung finden.

Susanne Hartmann, Leiterin der Geschäftsstelle des Netzwerks, stellt die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen der organisierten Nachbarschaftshilfe dar. „Die Qualifizierung und Gewinnung von Helfern ist für uns eine zentrale Aufgabe, so dass wir im Herbst wieder mit unserem Jahresprogramm starten.“ Nur mit genügend ehrenamtlichen Helfern kann die Unterstützung in den Haushalten sichergestellt werden. Zur Stärkung der weiteren Zusammenarbeit soll es zukünftig einen regelmäßigen Austausch untereinander geben.