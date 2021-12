„Versiegelung der Landschaft ist nicht erforderlich“

Herr Lodders holt in seinem Leserbrief zum Rundumschlag aus, ohne sich angemessen mit der Sache auseinandergesetzt und sich offensichtlich das Gelände auch nicht selbst angeschaut zu haben.

Bleiben wir bei den Fakten. Auf dem Gelände des ehemals als neuen Friedhof terrassenartig angelegten Platzes, der im Moment nur zum Teil von einer Hundeschule genutzt wird, soll jetzt endlich ein für Tauberbischofsheim adäquater Wohnmobilstellplatz entstehen.

Unter Wirtschaftsförderer Thomas Schreglmann war das schon einmal in der Diskussion und wurde wegen der nicht vorhandenen Innenstadtnähe verworfen, wo doch fast alle Wohnmobilisten Fahrräder dabei haben und eineinhalb Kilometer für sie kein Hindernis darstellen.

Der Platz ist ideal, liegt er doch in einer ruhigen und landschaftlich traumhaften Umgebung und kommt so dem Wunsch der Nutzer nach Naturnähe in herausragender Weise nach.

Eine Versiegelung der Landschaft ist für diese Form der Nutzung nicht erforderlich.

Verwechselt Herr Lodders hier einen Wohnmobilstellplatz mit einem Dauercampingplatz?

Der Tourismus ist im Taubertal eine nicht unerhebliche Einnahmequelle.

Nach einer älteren Untersuchung geben Wohnmobilfahrer vor Ort 45 Euro pro Person und Tag aus, dabei ist die Stellplatzgebühr noch nicht mit eingerechnet. In einem früheren FN-Artikel war die Stellungnahme einer Betreiberin mehrerer Textilgeschäfte, davon eins in Tauberbischofsheim, zu lesen, die in Kitzingen an Samstagen mit den Wohnmobiltouristen gute Umsätze macht und dadurch die Existenz ihres Geschäftes im Ort gesichert wurde.

Aufgrund seiner längeren Nutzung vorwiegend von März bis Oktober könnte der Stellplatz noch mehr als die Fahrrad- und Wandertouristen zur Stärkung der Wirtschaftskraft in unserer Stadt beitragen. Oder soll unsere schöne Innenstadt immer mehr zum Museum werden?

Die Klimafreundlichkeit der Reiseformen will ich hier nicht vergleichen.

Es müsste jedoch jedem klar sein, dass ein Wohnmobilurlaub auf jeden Fall klimafreundlicher ist als einer mit dem Flugzeug. Insofern passt das Argument von Herrn Lodders bezüglich des hohen CO2-Ausstoßes von Wohnmobilen nicht.