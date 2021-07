Verschwendungssucht Kampf angesagt

Im Schwarzbuch prangert der Steuerzahlerbund öffentliche Verschwendung von Geld an. Der Verein sieht sich als „Finanzgewissen“ der Bundesrepublik und der politisch Handelnden – vor dem Hintergrund ständig steigender „Ausgabenwut“.

Odenwald-Tauber/Stuttgart. Der Bund der Steuerzahler (BdSt) hat auch einen Landesverband Baden-Württemberg, der 1949 im Gasthaus „Zur Krone“ in Stuttgart-Uhlbach aus der Taufe gehoben wurde, blickt Zenon Bilaniuk, Landeschef des Vereins, auf die Anfänge zurück. Zurzeit habe er im Ländle rund 40 000 Mitglieder. Der Bund der Steuerzahler finanziere sich ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden und „erhält keine öffentlichen Zuschüsse“. Jeder Bürger könne „Kontakt zu uns aufnehmen und beispielsweise einen Verschwendungsfall beziehungsweise einen möglichen oder drohenden Fall melden oder uns auch auf Fälle ausufernder Bürokratie hinweisen“.

Bereits viel erreicht

Das Leitbild des Vereins im Land lautet „Wer Steuern zahlt, will Sparsamkeit“, weswegen „wir als das ,Finanzgewissen der Nation’ bezeichnet werden“, erklärt Bilaniuk gegenüber den Fränkischen Nachrichten. Dabei sei in der Vergangenheit schon viel erreicht worden – „Erfolge, die sich direkt auf den Geldbeutel der Steuerzahler auswirken“.

Medial bekannt sei der Bund der Steuerzahler durch seinen Einsatz für eine tragbare Steuer- und Abgabenlast sowie gegen die Verschwendung von Steuergeldern. Die Veröffentlichung des sogenannten Schwarzbuchs sorge jährlich im Herbst für großes Interesse. „In jedem Schwarzbuch sind auch zahlreiche vom BdSt Baden-Württemberg aufgedeckte und recherchierte Verschwendungsfälle enthalten.“ Aus der Region waren dort in der Vergangenheit auch mehrere Fälle berücksichtigt, bei denen aus Sicht des BdSt Steuergelder vergeudet wurden.

Erhöhte Kosten

So haben sich die Kosten für einen Theaterneubau in Schwäbisch Hall von 5,2 auf neun Millionen Euro erhöht. In ein Containerterminal in Heilbronn wurden 14 Millionen investiert, davon 80 Prozent vom Bund bezuschusst – bis in die Gegenwart lässt die Frequentierung sehr zu wünschen übrig. Und die Stadtwerke Crailsheim hatten sich 2008 mit 26,5 Prozent an einer Klärschlammverwertungsanlage im nahen Dinkelsbühl beteiligt, die 38 Millionen Euro verschlungen hatte. 2012 musste die dazugehörige Gesellschaft Insolvenz anmelden – die Stadt Crailsheim deshalb ein Darlehen von 16,7 Millionen Euro übernehmen. Aus dem Main-Tauber-Kreis hätten zum Beispiel die Solymar Therme in Bad Mergentheim sowie gegenwärtig die Generalsanierung des Beruflichen Schulzentrums Wertheim aufgrund ihrer immensen Kostensteigerungen Berücksichtigung im Schwarzbuch gefunden – wenn dies denn ein Bürger dem BdSt gemeldet hätte.

Stets im Austausch

Um etwas erreichen zu können, stehe der BdSt im Land stets im Austausch mit den Regierenden. „Dabei werden in regelmäßigen Gesprächen mit Spitzenpolitikern die Probleme, Sorgen und Nöte der Steuerzahler thematisiert, mit dem Hauptziel, Steuererhöhungen zu verhindern, den Landeshaushalt zu entlasten und die Staatsverschuldung zu bremsen“, geht Zenon Bilaniuk auf eine weitere Aufgabe seiner Einrichtung ein. Darüber hinaus sei der BdSt in Form von Presseerklärungen, Stellungnahmen, Interviews oder Diskussionsteilnahmen regelmäßig in den Medien vertreten.

Erfolgreiche Musterprozesse

Zudem ziehe man in steuerlichen Fragen von grundsätzlicher Bedeutung vor Gericht und unterstütze Musterprozesse. Mit großem Erfolg, wie die Urteile zur Pendlerpauschale oder der rückwirkenden Änderung von Steuergesetzen gezeigt hätten.

Seinen Mitgliedern biete der BdSt, so der Landeschef gegenüber unserer Zeitung, dank großem Know-How rund um das Steuerrecht gleich eine ganze Palette von Hilfen. „Unser zehn Mal jährlich erscheinendes Mitgliedermagazin ,Der Steuerzahler’ enthält viele und stets aktuelle steuerliche Hinweise. Auch in unseren über 80 Broschüren und Ratgebern sowie auf zahlreichen Veranstaltungen versorgen wir die Mitglieder mit den aktuellsten Informationen und Tipps rund ums Thema Steuern.“ Interessant für viele der Mitglieder sei, dass „die Autoren und Experten bei uns im Haus sind“. Wenn man also Nachfragen habe, könne man auf kürzestem Weg direkt und unkompliziert mit den Fachleuten in Kontakt treten.

Allein in Baden-Württemberg sei die Zahl mit Hinweisen auf mögliche Steuergeldverschwendungen jedes Jahr im Übrigen dreistellig. So sei es auch 2020 gewesen – aber nicht jeder Hinweis habe sich am Ende auch als eine Verschwendung entpuppt. „Wie hoch hierbei die Gesamtsumme ist, lässt sich nicht konkret sagen.“

Den Nutzen verfehlt

Für den BdSt „sind sämtliche Fälle ärgerlich und daher bedeutend“, egal, wie viel oder wenig Geld sinnlos ausgegeben wurde, meint Bilaniuk. „Die letzten Verschwendungsfälle, auf die wir hingewiesen haben, waren installierte, aber nicht genutzte Videokameras in Freiburg, eine von der Stadt Stuttgart überteuert erworbene Skulptur und am Stuttgarter Max-Eyth-See installierte massive und teure Bretterzäune, die ihren Nutzen zu verfehlen drohen.“

Großes Medienecho

Auf politischem Parkett habe man zudem in den letzten Monaten eine hohe Medienpräsenz mit mehreren Themen erreicht. Besonders die Verfassungsbeschwerde gegen die Landesgrundsteuer habe für ein großes Medienecho gesorgt. Eine Klägerin aus dem Großraum Stuttgart habe – unterstützt vom BdSt – Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof eingereicht.

Für Aufsehen hätten auch die Finanzanlagen einiger Kommunen bei der in Schieflage geratenen Greensill-Bank gesorgt. Zum Teil könnten hier Steuermittel in Millionenhöhe verlorengehen. Der BdSt kritisiere vor allem, dass „einige Kommunen sehr hohe Teile ihres Vermögens dieser Bank anvertraut hatten“.

Weiterer Aufreger

Ein weiterer Aufreger sei zuletzt die Größe des Landtags von Baden-Württemberg gewesen. Nach der Landtagswahl vom 14. März sei der Landtag auf 154 Abgeordnete angewachsen – 34 mehr als die gesetzlich vorgesehene Anzahl von 120 Abgeordneten. „Die Forderung des Bundes der Steuerzahler lautete daher, die Verringerung der Zahl der Abgeordneten in den Mittelpunkt einer Parlamentsreform zu stellen. Dies würde dem sparsamen Umgang mit Steuergeldern dienen.“ Soll der Landeshaushalt auf Doppik umgestellt werden oder nicht? Der BdSt habe sich in dieser Fragestellung eindeutig geäußert und sehe im Doppik-Modell die Chance auf eine höhere Haushaltsdisziplin, erklärt Zenon Bilaniuk weiter. Auch im Hinblick auf eine vom Staatsministerium neu eingeführte Software zur Verbesserung der Behördensprache habe der Steuerzahlerbund über die Medien, hier übrigens allen voran die Fränkischen Nachrichten, auf seine Sicht der Dinge verweisen können.

Vorhaben wird abgelehnt

Auch zu den Plänen, nach denen Kommunen die Möglichkeit gegeben werden solle, eine Nahverkehrsabgabe einzuführen, „wurde der Bund der Steuerzahler gefragt“. Dieses Vorhaben lehne man mit Blick auf die ohnehin schon bestehende steuerliche Belastung der Bürger ab. Und zu guter Letzt moniert der Bund der Steuerzahler den aktuellen Nachtragshaushalt der grün-schwarzen Landesregierung aufnehmen.

Dem BdSt werde auch künftig die Arbeit nicht ausgehen, denn es werde auch weiterhin Fälle geben, bei denen Steuergelder verschwendet werden, dessen könne man sich sicher sein, so Bilaniuk abschließend.