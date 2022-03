Vereinsleben kam wegen der Pandemie nahezu zum Erliegen

Dittigheim. In der 41. Jahreshauptversammlung des ASV-Dittigheim standen Ehurngen und Neuwahlen im Mittelpunkt.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Vorsitzenden Manfred Beck im Vereinsheim im Rathaus Dittigheim wurde in einer Gedenkminute der verstorbenen Vereinsmitglieder gedacht. Schriftführer Franz Grimmer verlas das Protokoll der letztjährigen Versammlung.

2 Bilder Der ASV Dittigheim ehrte die langjährigen Ausbilder Wolfgang Fleck (links) und Günter Appel © ASV Dittigheim

Vorsitzender Manfred Beck gab den Geschäftsbericht für 2021 bekannt. Pandemie bedingt konnten wenigere Vorstandssitzungen abgehalten werden. So war auch das Vereinsleben im vergangenen Jahr durch Corona stark eingeschränkt. Das Vereinsheim war zum größten Teil den Jahres geschlossen und Ausflug sowie einige Vereinsfischen mussten abgesagt werden. Somit kam das aktive Vereinsleben nahezu zum Erliegen. Ein Dank ging unter anderen an die Ausbilder Günter Appel und Wolfgang Fleck für ihre langjährigen Ausbildertätigkeiten bei den Durchführungen des Vorbereitungslehrganges zur staatlichen Fischerprüfung. In den vergangenen 42 Jahren wurden nahezu 1000 Sportfischer, darunter etwa 300 Jugendliche und zirka 60 Frauen zum Angeln, zur Fischhege und zum aktiven Naturschutz ausgebildet und zur Prüfung geführt. Ein besonderer Dank ging an Platzwart Wilfried Schmitt für sein Engagement.

Der Kassenbericht wurde von Kassenwart Harry Schönleber vorgetragen und zeigte einen soliden Kassenstand. Die Kassenprüfer Werner Oberst und Rolf Link bescheinigten eine ordentliche und vorbildliche Kassenführung. Es gab keine Beanstandungen. Ehrenratsvorsitzender Hermann Maasen beantragte die Entlastung des Kassenwarts, die erteilt wurde. Eine Neuwahl der Kassenprüfer war nicht erforderlich. Da Rolf Link und Werner Oberst 2020 einstimmig für zwei Jahre zu den Kassenprüfern gewählt wurden.

Der Sportbericht wurde von David Dschymalla vorgetragen. Wegen der Corona Situation wurden nur zwei Vereinsangeln durchgeführt. Für das Gesamtjahr wurden deshalb keine Wertungen festgehalten und kein Fischerkönig ermittelt.

Dem Bericht des Wasserwartes Pascal Pahl war zu entnehmen, dass drei Fischeinsätze, ein Setzlingsbesatz durch die Tauberfischereigenossenschaft und im Herbst ein Hechtbesatz am Vereinsgewässer durchgeführt wurde. Laut den Worten des Ehrenratsvorsitzenden Hermann Maasen gab es 2021 keine Vorfälle. Danach beantragte er die Entlastung der Vorstands, die einstimmig gewährt wurde.

Nach den Regularien standen Neuwahlen des Ehrenrats an. Die amtierenden Mitglieder des Ehrenrats stellten sich erneut zur Verfügung und ein weiteres Mitglied, Jan Gieseler wurde aus der Vollversammlung für die nächsten dei Jahre zur Wahl vorgeschlagen.

In offener Wahl wurden nachfolgende Mitglieder einstimmig gewählt:

Vorsitzender: Hermann Maasen (Wiederwahl); Beisitzer: Anton Marzini (Wiederwahl), Anton Kimmelmann (Wiederwahl); Ehrenbeisitzer: Wilfried Schmitt (Wiederwahl) und Jan Gieseler (Neuwahl).

Unter dem Punkt Verschiedenes erfolgten verschiedene Ehrungen für Mitgliedschaft, langjährige Funktionen und Jubiläen.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein (Urkunde): Harald Stoppel

Für 25-jährige Aktivitäten im Vorstand (Ehrennadel mit goldenem Lorbeerblatt): Manfred Beck. Vereinsehrung für langjährigen Ausbildertätigkeiten: Günter Appel (33 Jahre seit 1988) und Wolfgang Fleck (24 Jahre seit 1997).

Dem Bewirtschafter Willi Schönleber und seinen Helferinnen Jessica Blankenburg und Monika Dschymalla wurde ein kleines Dankeschön überreicht. asv