Vereinsheim ist in einem sehr schlechten Zustand

Tauberbischofsheim. Zur Generalversammlung trafen sich die Mitglieder der Volkstanzgruppe Tauberbischofsheim in der Turnhalle der Grundschule in Impfingen. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Elisabeth Wagner-Miehle gedachte man in einer Schweigeminute des verstorbenen Mitglieds Ernst Hellmuth, der zu den Gründungsmitgliedern der Gruppe gehörte. Danach ging die Vorsitzende kurz auf die wesentlichen Ereignisse der vergangenen zwei Jahre ein, da im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Beschränkungen keine Mitgliederversammlung stattfinden konnte. Sie bedankte sich besonders bei Tanzleiter Helmut Wenzel und ihrer Stellvertreterin Gabi Engert sowie den übrigen Vorstandsmitgliedern für die tatkräftige Unterstützung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schriftführer Josef Arnold berichtete von den wenigen Aktivitäten der letzten zwei Jahre. Bedingt durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen waren nur zwei Tanzauftritte und wenige Trainingseinheiten möglich. Auch die sonst üblichen Aktivitäten, wie Umzüge, Ausflüge und private Feiern, konnten nicht stattfinden. Lediglich einmal traf sich die Gruppe zu Kaffee und Kuchen verbunden mit einer Wanderung am Pavillon bei Schweigern bei schönstem Sommerwetter.

Waltraud Wieder trug den Kassenbericht mit Einnahmen und Ausgaben der vergangenen Jahre vor und ging auf die aktuelle finanzielle Situation des Vereins ein. Aufgrund der ausgefallenen Tanzauftritte waren die eingenommenen Mitgliedsbeiträge der wesentliche Einnahmeposten. Die Kassenprüfung durch Gaby Lux und Renate Karl ergab keine Beanstandungen. Es wurde eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Tanzleiterin der Kindergruppe, Andrea Hemrich, berichtete, dass ein neues Mädchen hinzu gekommen ist und derzeit sieben Mädchen das Training im 14-tägigen Rhythmus besuchen. Die Aussicht, dass wahrscheinlich in diesem Jahr wieder Auftritte möglich sind, motiviere alle, und sie seien mit viel Begeisterung bei der Sache. Da das Training wie auch die Auftritte durch einige Mitglieder aus der Erwachsenengruppe ergänzt werden, können auch anspruchsvollere Tänze einstudiert werden. Dies ermöglicht den Kindern bei den Auftritten der Erwachsenen mitzuwirken.

Tanzleiter Helmut Wenzel stellte fest, dass erfreulicherweise die Corona-Pandemie bis jetzt bei keinem Gruppenmitglied zu ernsthaften Erkrankungen geführt hat. Trotzdem werde man vorerst nur Paartänze aufführen, um die Kontakte zu minimieren. Die jetzige Situation ermögliche es, einige neue Tänze einzuüben, um das Tanzprogramm zu erweitern. Ein regelmäßiger und pünktlicher Trainingsbesuch seien die Voraussetzung, um neue Tänze auch umgehend aufzuführen. Abschließend bedankte er sich bei seinen Stellvertreterinnen Andrea Hemrich und Gabi Engert sowie bei allen Mitgliedern für ihre aktive Teilnahme.

Die für die Trachten Verantwortliche Inga Arnold berichtete, dass vor allem die Räumlichkeiten im Vereinsheim in der Frauenstraße unbefriedigend seien. Eindringende Nässe und Ungeziefer sind für die aufbewahrten Trachten und Textilien auf Dauer zerstörend. Man sollte eine Anfrage an die Stadt richten, ob nicht andere Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden können oder ob eine Sanierung des Gebäudes geplant ist. Arnold gab an, dass sie aus gesundheitlichen Gründen die Funktion der Trachtenwartin nicht länger ausüben kann.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Dem Antrag auf Entlastung des Vorstands wurde einstimmig stattgegeben.

Nachdem die übrigen Mitglieder des Vorstandes ihre Bereitschaft zur Fortführung ihrer Ämter erklärt hatten, wurde in offener Abstimmung wie folgt gewählt: Vorsitzende: Elisabeth Wagner-Miehle, Gabi Engert (Stellvertreterin), Waltraud Wieder (Kassenwart), Josef Arnold (Schriftführer), Gaby Lux und Renate Karl (Kassenprüfer). Die Aufgaben des Trachtenwarts übernehmen Ingrid Seitz, Andrea Hemrich und Monika Wenzel. Beisitzer sind Monika Grötzinger, Mathias Kienzler und Werner Miehle.

Die Tanzleitung erfolgt weiterhin durch Helmut Wenzel für die Erwachsenen mit den Stellvertreterinnen Andrea Hemrich und Gabi Engert. Andrea Hemrich leitet außerdem die Kindertanzgruppe. Alle gewählten Personen nahmen die Wahl an.

Die Vorsitzende Wagner-Miehle bedankte sich bei Inga Arnold für ihre 20-jährige Funktion als Trachtenwart, bei der ihr fachkundiges Wissen immer sehr geschätzt wurde, mit einem Blumenarrangement.

Daraufhin besprach die Vorsitzende den Terminplan für 2022. Vorerst sind nur die monatlichen Tanzauftritte verbunden mit den Platzkonzerten auf dem Marktplatz in Tauberbischofsheim bekannt. Der Tagesausflug soll im September erfolgen. Das Ziel wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Ob noch weitere Termine aufgrund der Corona-Lockerungen folgen, muss abgewartet werden.

Elisabeth Wagner-Miehle überreichte Fr. Engert für ihre zehnjährige aktive Mitgliedschaft eine Trachtenbrosche.