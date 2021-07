Verabschiedung von Kaplan Albert

Tauberbischofsheim. Zahlreiche Gemeindemitglieder haben in den zurückliegenden Wochen Gottesdienste „unter freiem Himmel“ mitgefeiert. Ein weiterer Gottesdienst, bei dem man seinen Blick „auf den Altar und zum Himmel“ richten kann, findet am Sonntag, 18. Juli, um 10.30 Uhr am Tauberbischofsheimer Matthias-Grünewald-Gymnasium (Forum) statt. Die „Band ohne Namen“ gestaltet diesen musikalisch mitgestalten.

Am Ende wird Kaplan Dominik Albert verabschiedet. Er wirkte drei Jahre lang im Dienst der Tauberbischofsheimer Kirchengemeinde. Zum Schuljahreswechsel wird er seinen Dienst in Pforzheim antreten. Für die Gottesdienstbesucher werden Bänke und Stühle aufgestellt. Hilfreich ist zur besseren Vorbereitung Anmeldung im Pfarrbüro unter Telefon 09341/92250.