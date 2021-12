Vegetationsarbeiten an der Bahnstrecke

Tauberbischofsheim. Im Februar beabsichtigt die Westfrankenbahn, maschinelle Vegetationsarbeiten entlang der Bahnstrecke durchzuführen. Zum Einsatz werden dabei Zweiwegefahrzeuge mit Mulchkopf kommen. Die Arbeiten sollen in den Abend- und Nachtstunden durchgeführt werden. Die DB RegioNetz Infrastruktur GmbH mit Sitz in Aschaffenburg bedauert, dass es daher „unweigerlich“ zu Lärmbelästigungen kommen werde, heißt es in einer Pressemitteilung.

Hier der Zeitplan für die Vegetationsarbeiten:

Vom 14. bis 19. Februar sollen die Arbeiten entlang der Strecke Wertheim, Reicholzheim und Gamburg ausgeführt werden.

Vom 21. bis 26. Februar soll dann der Abschnitt Gamburg, Hochhausen, Tauberbischofsheim und Dittigheim an der Reihe sein.

