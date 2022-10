Ursula Seufert geehrt

Tauberbischofsheim. Im Rahmen der Gesamtvorstandssitzung der Nachbarschaftshilfe Tauberbischofsheim wurde Ursula Sauer für ihre 20-jährige ehrenamtliche Tätigkeit in der Einsatzleitung und aktiven Einsätzen in den Haushalten geehrt. Ursula Sauer ist für den Verein mit ihrer zuverlässigen und verantwortungsvollen Art eine wichtige Stütze, wie Ulf-D. Schwarz (Vorsitzender) in seiner Laudatio ausführte. Sie sei mit ihrer freundlichen, hilfsbereiten Art eine beständige Ansprechpartnerin für Haushalte und Helfer*innen über all die Jahre. Ihre Erfahrungen und ihr Wissen gebe sie gerne an Kollegen weiter und sorgt so für eine angenehme Zusammenarbeit. Bild: Nachbarschaftshilfe

