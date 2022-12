Urban Priol kommt in die Kreisstadt

Tauberbischofsheim. Urban Priol gastiert am Samstag, 22. April, um 20 Uhr mit seinem aktuellen Programm „Im Fluss.“ in der Stadthalle Tauberbischofsheim. Er ist einer der populärsten und auch einer der besten deutschsprachigen Kabarettisten des Landes. Bei ihm gleicht kein Abend dem anderen. Trotz seiner hohen medialen Präsenz stand und steht er am liebsten auf der Bühne. Der gebürtige Aschaffenburger mit Statement Hemd ist bekannt für seine schonungslosen Reden über das aktuelle Geschehen in Politik und Gesellschaft. Er reißt sein Publikum mit unglaublichem Scharfsinn und intelligenten Punkten mit.

Er grollt, donnert, blitzt und lässt so, einem reinigenden Gewitter gleich, vieles in einem hellen, heiteren Licht erstrahlen. Uferlos pflügt der Meister der Parodie durch die Nacht, bringt komplexe Zusammenhänge auf den Punkt und verwandelt undurchsichtig-trübe Strudel in reines Quellwasser. Mit Freude stürzt er sich in die Fluten des täglichen Irrsinns, taucht in den Abgrund des Absurden, lästert lustvoll und hat dabei genauso viel Spaß wie sein Publikum. Bild: Michael Palm

© Palm