Tauberbischofsheim. Er kam, sah und eskalierte: Urban Priol begeisterte am Samstagabend in der Tauberbischofsheimer Stadthalle rund 400 Zuschauer. Scholz, Söder und Co. bekamen ihr Fett weg, und Priol standen mal wieder die Haare zu Berge ob seiner niederschmetternden Erkenntnis: "Alle Politiker, die für nix einen Plan A haben, haben immer einen Plan B." Mehr lesen Sie demnächst unter www.fnweb.de.

