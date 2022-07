Tauberbischofsheim. Nach zweijähriger pandemiebedingter Zwangspause war das diesjährige Zeltlager des Jugendrotkreuzes im DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim ein besonderes Abenteuer. Rund 20 Kinder und Jugendliche verbrachten eine erlebnisreiche Woche unter dem Motto „Superheldinnen und Superhelden“ auf dem DRK-Jugendzeltplatz Wüstenrot.

Die Programmpunkte waren vielfältig. So konnten im Rahmen kreativer Workshops Superhelden-Masken und -Kostüme gestaltet oder Windlichter gebastelt werden. Meditation- und Wellness-Angebote sowie ein abendliches Open-Air-Kino luden zur Entspannung ein.

Actionreicher wurde es dementgegen bei einer Stadtrallye in Kleingruppen sowie beim „Capture-the-flag“-Strategiespiel. Hier wurden die Problemlöse- und Teamfähigkeit der Teilnehmenden herausgefordert.

Das durchgängig sommerliche Wetter rief nach erfrischenden Ausflügen in das nebenan gelegene Freibad sowie an den Finsterroter Badesee. Ein weiterer Höhepunkt war der Tagesausflug in die Stuttgarter Wilhelma.

Atmosphärisch nicht fehlen durften außerdem gemütliche Lagerfeuer-Abende mit Stockbrot und Gesang sowie eine Nachtwanderung, bei der es allerlei Rätsel zu lösen und Herausforderungen zu bewältigen galt, um gemeinsam einen Bösewicht zu überführen. Ein großer Dank gelte dem ehrenamtlichen Betreuungsteam für dessen großartiges Engagement im Rahmen der Organisation und Durchführung des Zeltlagers, hob das Kreisjugendleitung-Team aus Sina Kaeber und Raphael Spengler hervor. Zu betonen sei auch die psychosoziale Wertigkeit solcher Jugendarbeit-Maßnahmen.

Trotz der weiter bestehenden pandemiebedingten Herausforderungen habe den Teilnehmenden ein unvergessliches Erlebnis geboten werden können.