Main-Tauber-Kreis. In welche Hand übergebe ich mein Unternehmen und wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Wie organisiere ich die Übergabe? Mit diesen Fragen beschäftigen sich jährlich viele Betriebe. Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg und das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg setzen deshalb die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „Unternehmensnachfolge im Ländlichen Raum“ fort.

Die Veranstaltungsreihe verfolgt das Ziel, die Unternehmensnachfolge im Ländlichen Raum zu sichern und richtet sich explizit an Mikro- und Kleinunternehmen in Industrie, Handwerk, Dienstleistungen, Gastronomie und Handel, die im Ländlichen Raum angesiedelt sind sowie an Betriebe in der Land- oder Forstwirtschaft. Auch potenzielle familieninterne und -externe Nachfolgerinnen und Nachfolger sollen erreicht werden.

Bei den Online- und Präsenz-Veranstaltungen geben Experten Tipps und Tricks und erläutern, wann und wie der oft sehr komplexe und langjährige Prozess der Nachfolgeregelung erfolgreich gelingt und auf welche Qualifikationen und weitere Voraussetzungen es ankommt. Organisiert und umgesetzt werden die dezentralen Veranstaltungen zum Thema „Unternehmensnachfolge im Ländlichen Raum“ von Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern und weiteren regionalen Partnern.

Auch besteht die Möglichkeit, Unternehmensnachfolge-Moderatoren und ihre Aufgaben kennenzulernen. Diese unterstützen unter anderem bei der Suche nach einem passenden Nachfolger bzw. einer passenden Nachfolgerin.