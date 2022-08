Unterkunft für 60 Flüchtlinge

Tauberbischofsheim. Die ehemalige Standortverwaltung in der Albert-Schweitzer-Straße wird wieder als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Diese Reaktivierung beschloss der Technische Ausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch.

Im Zuge des Flüchtlingsstroms 2015 wurde dem Main-Tauber-Kreis für drei Jahre genehmigt, das Gebäude für die Unterbringung von bis zu 57 Flüchtlingen zu nutzen. Es wurde entsprechend umgebaut. Weil derzeit wieder ein erhöhter Bedarf an Wohnraum für Flüchtlinge besteht, wurde die frühere Standortverwaltung in Abstimmung mit der Stadt wiederum belegt. Eine zusätzliche Toilette wurde eingebaut und die Brandschutztüren an den Zugängen zu den Gemeinschaftsküchen eingebaut.

Derzeit ist die Gemeinschaftsunterkunft nicht belegt, wie das Landratsamt auf FN-Anfrage mitteilte. Die Flüchtlinge, die dem Main-Tauber-Kreis für die Monate Juli und August zugewiesen worden seien, wurden im Zuge der Nachbelegung in den anderen Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises untergebracht. Ab September aber sei mit einer Belegung der ehemaligen Standortverwaltung zu rechnen.

Die Stadt hat zur Reaktivierung der ehemaligen Standortverwaltung auch die Nachbarn befragt, woraufhin drei Einwendungen kamen. Sie berichteten von Lärm, Streitigkeiten und Sachbeschädigungen, die es bei der früheren Belegung immer mal wieder gegeben hätte, so Sabine Oberst, Leiterin des Amts für Rechts- und Ordnungswesen. Dem Landkreis als Betreiber habe man deshalb die Auflage gemacht, sich um die Einhaltung der Nachruhe zu kümmern und bei bestehenden Missständen für die Betreuung zu sorgen. Die Baugenehmigung wurde bis Ende 2024 erteilt.