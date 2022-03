Unterhaltung mit „The King’s Man“

Tauberbischofsheim. Das Filmtheater Badischer Hof zeigt ab diesem Samstag (bis 13. April) den Film „The King’s Man: The Beginning“ (immer um 19.30 Uhr, freitags keine Vorstellung). Zum Inhalt: Der junge Conrad wird vom Duke of Oxford in die geheime Welt der britischen Spionage eingeführt.

Dabei trifft er auf zahlreiche historische Figuren wie den britischen General Herbert Kitchener und den serbischen Attentäter Gavrilo Princip, sowie den mysteriösen und ebenso gefährlichen Russen Grigori Rasputin, der gemeinsam mit dem geheimnisvollen Hirten und den Monarchen George V., Wilhelm II. und Nikolaus II. eine Verschwörung ausgeheckt hat, die die Welt ins Verderben stürzen könnte. Nun liegt es an Conrad und dem Duke, die Menschheit vor dem Untergang zu bewahren – und dafür stehen ihnen nicht nur außergewöhnliche Gerätschaften, sondern auch ganz besondere Kampffertigkeiten zur Verfügung.

