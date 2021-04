Ungewöhnliche „Drahtesel“ bereichern Bummel

Main-Tauber-Kreis. Als beliebte Radel-Destination ist das „Liebliche Taubertal“ weithin bekannt. Aushängeschild ist der Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“, der sich bereits seit zwölf Jahren ununterbrochen mit der höchsten Fünf-Sterne-Wertung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) schmücken darf. Einige interessante Fahrrad-Raritäten sind jetzt anlässlich des 70. Geburtstags des Tourismusverbands in einer Schaufenster-Ausstellung in Tauberbischofsheim zu sehen.

Das 40-jährige Bestehen des Radweg-Klassikers sollte 2020 den Anlass für die kleine Schau außergewöhnlicher Fahrräder bilden. Doch Corona machte den Akteuren einen Strich durch die Rechnung. Die Infektionslage ließ die geplante Ausstellung im Landratsamtsgebäude in Tauberbischofsheim nicht zu. Sie wurde auf 2021 verschoben, in der Hoffnung auf eine Normalisierung des Lebens.

Dass diese nicht eintrat und die Veranstaltung im Landratsamt nach wie vor nicht möglich ist, brachte den Geschäftsführer des Tourismusverbands „Liebliches Taubertal“, Jochen Müssig, auf die Idee, die Ausstellung auf verschiedene Schaufenster in Tauberbischofsheim zu verlegen. „So haben die Passanten die Möglichkeit, die Exponate bei einem Bummel durch die Innenstadt anzusehen – und das völlig corona-konform.“

Mit Unterstützung von Dr. Sabine Münch, Leiterin der Wirtschaftsförderung der Stadt Tauberbischofsheim, und durch die freundliche Überlassung der Schaufenster durch die Inhaber der Gebäude für die Zeit der Ausstellung konnte die Fahrradschau kurzfristig in ihrer abgeänderten Form realisiert werden. Landrat Reinhard Frank, Vorsitzender des Tourismusverbands, betonte: „Mit dieser sehenswerten Ausstellung außergewöhnlicher Fahrräder werden zugleich die Fenster leerstehender Geschäfte belebt. Eine Win-Win-Situation.“ Tauberbischofsheims Bürgermeisterin Anette Schmidt schloss sich den Aussagen von Landrat Frank an. Sie freue sich, dass durch diese Initiative des Tourismusverbandes Menschen in die Stadt gelockt würden.

Die Exponate werden von Ulrich Teige, Inhaber der „Pedalwelt“ und Vorsitzender des Fördervereins Fahrradmuseum Heimbuchenthal im Spessart, zur Verfügung gestellt. Gezeigt werden nicht alltägliche Räder, wie etwa eine Fahrrad-Rikscha, ein modernes Hochrad oder ein Laufband-Rad. Zu sehen sind sie bis 7. Mai in Schaufenstern in der Oberen Fußgängerzone, am Marktplatz und in der Blumenstraße. Ein Flyer zeigt die Standorte.

Bei der Eröffnung der Ausstellung dankten Landrat Reinhard Frank und Jochen Müssig dem Leihgeber der Exponate sowie der Stadt Tauberbischofsheim und den Gebäudeeigentümern für die Unterstützung. Geplant ist, dass die Ausstellung Außergewöhnlicher Fahrräder ab 10. Mai in der Tauber-Philharmonie in Weikersheim zu sehen ist. tlt

