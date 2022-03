Der Mensch lernt im Laufe seines Lebens nie aus – sollte man eigentlich meinen. Ausnahmen bestätigen jedoch die Regel. Denn manchmal hat man es mit Zeitgenossen zu tun, bei denen der Begriff Ignoranz einen hohen Stellenwert zu genießen scheint. Dies wird mir zum Beispiel beim Besuch von Hallenbädern deutlich. Manch ein „Duschmuffel“ entledigt sich nämlich seiner Straßenkleidung und springt sofort ins Becken – ohne sich zuvor abzubrausen, wie es sich eigentlich gehört. Ich fasse meine Meinung zu solch einem Verhalten an dieser Stelle lieber mal nicht in Worte . . .

Vor dem Schlafen gehen werden die Zähne geputzt, vor dem Mittagessen die Hände gewaschen – das ist üblich und vernünftig. So ist es mir schon in frühester Kindheit beigebracht worden. Ihnen sicher auch. Doch scheinbar fallen solche Prinzipien nicht überall auf fruchtbaren Boden. Wie meine Erfahrungen in Schwimmbädern zeigen.

Mich ärgert solch ein unsolidarisches Verhalten einiger Mitmenschen maßlos, weswegen ich auch schon mal den Mund aufmache. Mehrfach habe ich bereits Badegäste freundlich auf diesen Missstand hingewiesen, als sie gerade ins Becken wollten, und sie aufgefordert, vorher doch bitte noch zu duschen. Selbstredend, dass solch mangelnde Hygiene schlecht für die Wasserqualität ist und eine höhere Chlorbelastung zur Folge haben kann. Wenn es um die eigene Gesundheit geht, halte ich es für richtig, sich auch mal zu regen. Denn nur so besteht die Chance, „Duschmuffel“ zu bekehren.

