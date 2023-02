Unbekannte zerkratzten Auto in Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim. Eine bisher unbekannte Person beschädigte bereits zwischen Freitag, 13. Januar, 23 Uhr, und Samstag, 14. Januar, 15 Uhr, beschädigte einen Pkw in Tauberbischofsheim, wie die Polizei erst jetzt mitteilte. Der 38-jährige Fahrzeugbesitzer hatte sein Auto am Abend in der Straße „Am Bild“ abgestellt. Als er am nächsten Tag zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er diverse Kratzer im Lack fest. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie sollen sich beim Polizeirevier in Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, melden.

