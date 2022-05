Tauberbischofsheim. Unbekannte beschädigten zwischen vergangenem Samstag und Donnerstag einen Baum in Tauberbischofsheim. Der oder die Täter sägten den etwa 20 Jahre alten Rosskastanienbaum am Wörtplatz, nahe der Tauberbrücke, an. Durch einen Sturm am Freitag knickte der Baum aufgrund der Beschädigung um.

Der Kastanienbaum war bereits mehrere Tage zuvor angesägt oder in den vergangenen Tagen nochmals nachgesägt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7000 Euro geschätzt.