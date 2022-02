Unbekannte randalierten in leerstehender Schule

Tauberbischofsheim. Unbekannte verschafften sich am Wochenende gewaltsam Zutritt zu einem

Schulgebäude in Tauberbischofsheim. Zwischen 15 Uhr am Freitag und 9 Uhr am

Montag verwüsteten die Täter die derzeit nicht genutzte Bildungseinrichtung in

der Pestalozziallee. Die Randalierer zerstörten mehrere Scheiben,

Musikinstrumente und beschmierten Wände der Einrichtung mit Farbe. Der

verursachte Schaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die etwas

Verdächtiges wahrnehmen konnten oder Hinweise auf die Täter geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu

melden.

