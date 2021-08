Tauberbischofsheim. Auf einem Basketballplatz in Tauberbischofsheim haben Unbekannte die Schutzpolster der Befestigungsmasten eines Basketballkorbs beschädigt. Der Platz befindet sich am Schulzentrum in der Pestalozziallee. Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, zerschnitten die Unbekannten die Ummantelung an dem Pfosten. Außerdem zündeten sie die Schaumstofffüllung an einem anderen Pfosten an. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

