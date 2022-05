Tauberbischofsheim. Unbekannte besprühten vermutlich in der Nacht zum Freitag die Kirchenstützmauer der Kirche in Dittigheim, Untere Torstraße. Auf einer Fläche von zwei auf 1,8 Meter wurde in 45 bis 60 Tentimeter großen Buchstaben „MESUT 10“ in oranger Farbe aufgebracht.Hinweise zu den Tätern bitte an das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1