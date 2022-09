Umweltfrevel mit Helikopter auf der Spur

Main-Tauber-Kreis. In verschiedenen Bereichen des Main-Tauber-Kreises dürfte am Mittwoch den ganzen Tag über permanente Hubschrauber-Geräusche sicher nicht verborgen geblieben sein. Tiefflugübungen der Bundeswehr? Die Polizei auf Verbrecherjagd oder auf der Suche nach einem Vermissten? Nichts von alledem, wie jetzt eine Nachfrage unserer Zeitung bei der Pressestelle des Heilbronner Polizeipräsidiums ergab.

„Die Abteilung Gewerbe und Umwelt war zu einem Umweltflug in der Luft, wobei auch ein Vertreter des Landratsamtes mit an Bord war“, klärt Pressesprecherin Petra Ruth auf FN-Anfrage auf. „Solche Einsätze finden regelmäßig kreisweit statt.“

Hier werde aus der Luft nach wilden Müllablagerungen (etwa Auto in der Tauber), Umweltdelikten oder anderen Straftaten in Umwelt und Natur Ausschau gehalten, da sich die Behörden so im Fall des Falles schneller einen Überblick verschaffen könnten.