Umfangreiches Sortiment bei Hoffmann

Tauberbischofsheim. In den vergangenen 100 Jahren hat das Wohn- und Geschäftshaus von Philipp Hoffmann in der Bahnhofstraße zahlreiche Mieter in den unterschiedlichsten Branchen kommen und gehen gesehen. Die Ansichtskarte ist im August 1921 gelaufen, als der Geschäftsinhaber ein sehr umfangreiches Warensortiment anzubieten hatte: Spiel-, Holz- und Bürstenwaren, Cigarren und Cigaretten und Ansichtskarten. Auch eine eigene Korbfabrikation war Teil des reichhaltigen Angebots.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Später hat offenbar der Goldschmiedemeister Wilhelm Sattler das Geschäft übernommen, denn auf einer anderen Ansichtskarte von Philipp Hoffmann wurde kurzerhand das Firmenschild über der Eingangstür überklebt. Heute befindet sich im Untergeschoss des Hauses der Tageselternverein Main-Tauber-Kreis. bege