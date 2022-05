Ulf-D. Schwarz heißt der neue Vorsitzende

Tauberbischofsheim. Nach dem Weggang der langjährigen Vorsitzenden Britta Meuser wurde auf der Mitgliederversammlung der Nachbarschaftshilfe ein neues Vorstandsteam gewählt. Jetzt wurden in der ersten Klausur-Sitzung die Weichen neu gestellt, ohne die bewährte Erfolgsspur zu verlassen.

An der Spitze des Vereins stehen nun Ulf-D. Schwarz mit seiner Stellvertreterin Margot Bödigheimer sowie den Beisitzern Irene Schneider, Tanja Gerber und Sabine Nowakowski, die zusammen mit der bewährten Einsatzleitung die Nachbarschaftliche Hilfe in Tauberbischofsheim und den angrenzenden acht Kommunen (Lauda-Königshofen, Boxberg, Ahorn, Wittighausen, Grünsfeld, Werbach, Königheim und Großrinderfeld) organisieren. Mit Stolz schaut man auf das Jahr 2021 mit über 15 000 Einsatzstunden in knapp 300 Haushalten zurück. „Das geht aber nur mit dem hohen Engagement der 130 ehrenamtlichen Helfer, um den Verbleib in der eigenen, häuslichen Umgebung sicher zu stellen“, so Schwarz. Die ehrenamtlichen Helfer seien nicht nur eine wichtige Stütze im Haushalt, sondern sie seien teilweise ein wichtiger soziale Kontakt.

In der Klausur beschäftigt sich das Vorstandsteam mit der demografischen Entwicklung, die besonders im Main-Tauber-Kreis eine große Herausforderung sein wird. „Wir haben bereits jetzt sehr viele Anfragen, die wir nicht bedienen können, da uns qualifizierte Helfer fehlen“, meint Schwarz. Durch neue Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, eine bessere Vernetzung in die einzelnen Kommunen und durch eine bessere Öffentlichkeitsarbeit sollen neue Helfer gewonnen werden. „Helfer sein kann jeder“, betont Schwarz, „und wir bieten dazu einen verlässlichen und rechtssicheren Rahmen.“

