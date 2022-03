Ukraine: Zwei Tauberbischofsheimer haben zwei Mütter mit ihren Kleinkindern abgeholt

Tauberbischofsheim. Als Manfred Austen am Freitag vorvergangener Woche den Anruf seines Kumpels Waldemar Salizky erhielt, sagte er spontan Ja. Waldemar ist Ukrainer. Ihn hatte ein tränenersticktes Telefonat einer entfernten Verwandten erreicht. Die Tochter und ihre Freundinnen wollten aus Kiew fliehen, um ihre Kinder zu retten. Ob sie zu ihm kommen könnten, lautete die Frage. Waldemar kannte die Bilder aus dem Fernsehen, die Botschaften von Freunden und Verwandten, die noch viel krasser waren als die Szenarien auf der Mattscheibe. „Selbstverständlich“, sagte er.

Waldemar, wie er „eingedeutscht“ genannt wird, und Manfred machten sich auf den Weg. Nach Feierabend ging es am Freitagabend mit einem Kleinbus Richtung Prag, um in der Slowakei an die ukrainische Grenze zu kommen. Die zwei Frauen hatten sich bereits einen Tag nach Beginn des Krieges auf den Weg gemacht. Eine mit ihrer zweijährigen Tochter, die andere mit ihrem dreijährigen Sohn. Eigentlich sollte noch eine dritte Freundin mit. Die beschloss aber in letzter Sekunde, in Kiew zu bleiben.

Reibungslos lief es nicht

Mit dem eigenen Auto waren die Frauen in Richtung slowakischer Grenze gefahren und kamen einigermaßen gut durch. An der Grenze dann Stau: die Kontrollen dauerten ewig. Sie harrten 13 Stunden mit Kleinkindern im Fond aus. Nach endlosem Warten erreichten sie die Europäische Union. Mit Waldemar und Manfred hatten sie vereinbart, sich wegen des Chaos direkt an der Grenze erst etliche Kilometer dahinter zu treffen. Doch das sollte nicht ganz so reibungslos klappen. Waldemar und Manfred hatten irgendwann kein Mobilfunknetz mehr. Die Verabredung via Handy funktionierte nicht. Also machten sie Rast in einer kleinen Stadt, suchten Hilfe. Und die kam. Fremde Menschen in der Slowakei nahmen über ihr privates Handy Kontakt mit den beiden Frauen auf, so dass ein Treffpunkt in einem Café an der Straße vereinbart wurde. Völlig erschöpft fanden sich Helfer und Flüchtlinge.

Bereits vor der Abfahrt hatte Waldemar über eine Bekannte in der Slowakei eine mögliche Unterkunft organisiert. Alle hatten Schlaf, eine Dusche und ein warmes Essen bitternötig. Die Bekannte arbeitet in einem der größten Golf-Resorts der Slowakei. Sie sprach mit ihrem Chef, erklärte die Situation. „Kein Problem“, gab der zu verstehen. Als die vier Erwachsenen und zwei Kleinkinder ankamen, war alles gerichtet.

Alles selbstverständlich gratis

Sie erhielten ein warmes Abendessen, gute Zimmer und am nächsten Tag ein tolles Frühstück. „Wir mussten nichts zahlen. Das war alles gratis“, zeigt sich Manfred Auster noch immer beeindruckt und gerührt über so viel Hilfsbereitschaft. Dann ging es weiter nach Tauberbischofsheim. Waldemar fuhr den Kleinbus, Manfred das ukrainische Auto. Das machte ihm richtig Spaß. Sowohl in der Slowakei als auch in Tschechien wurde ihm, mit dem ukrainischen Kennzeichen, immer wieder zugewinkt und der Daumen aufmunternd nach oben gezeigt.

Derzeit wohnen die beiden Frauen mit ihren Kindern bei Waldemar in Tauberbischofsheim. Die Wohnung ist auf eine Person ausgelegt. Auf dem Schlafsofa im Wohnzimmer wechseln sie sich ab: Wenn die eine mit ihrem Kind schläft, ist die andere und ihr Kind wach. Anstrengend ist das für alle. Denn neben der räumlichen Enge ist der Krieg, der nur zwei Flugstunden von Deutschland entfernt stattfindet, immer präsent. Die junge Mutter zeigt Bilder auf ihrem Handy. Nicht die, die über die Fernsehsender veröffentlicht werden, sondern die, die sie von Freunden erhält. Detonationen sind zu sehen und zu hören, Rauch, Verwüstung.

Die junge Mutter sagt: „Ich habe eigentlich keine Emotionen mehr. Ich bin einfach leer. Das einzige, was ich will, ist so schnell wie möglich in meine Heimat zurückkehren.“ Sie hat Angst um ihren Mann, um ihre Familie in Kiew.

Ukrainer schätzen gelernt

Manfred hat noch zu Sowjetzeiten drei Jahre in der heutigen Ukraine gearbeitet. Er hat die Menschen und ihre Gastfreundschaft schätzen gelernt. „Wir wurden eingeladen – einfach so – zum Picknick im Garten“, erinnert er sich. „Da wurde eine Decke ausgebreitet und wir haben gegessen, uns unterhalten und gemeinsam gelacht. So etwas würde es in Deutschland nie geben.“

Waldemar relativiert das ein wenig. Seitdem die Menschen in seinem Umfeld wissen, dass geflüchtete Ukrainerinnen bei ihm wohnen, wird er immer wieder gefragt, was er oder sie bräuchten. „Die Hilfsbereitschaft ist enorm“, so sein Eindruck. Und dafür ist er sehr dankbar.

Fassungs- und Hilflosigkeit

Waldemar berichtet von der Zerrissenheit vieler. Er selbst hat Verwandte, die hohe russische Militärs sind und jetzt zuschauen müssen, wie ihr Land – das Bruderland Ukraine – zerberstet. Verstörung, Fassungs- und Hilflosigkeit allenthalben. Hier und jetzt geht es Waldemar und Manfred zunächst um eines: eine Unterkunft für die beiden Frauen mit ihren Kleinkindern zu finden. Schlafen im Wechsel kann keine Lösung sein. Sie sind zwar in Sicherheit, aber wer weiß schon, wie lange dieser Krieg noch dauert.

Waldemar und Manfred sind sich sicher: „Wir würden jederzeit nochmals an die Grenze fahren, um Menschen zu helfen.“