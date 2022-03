Ukraine: FN-Hilfsaktion nur „Tropfen auf dem heißen Stein”

„Wir haben ,nur’ noch 970 Kilometer vor uns“, sagt Fabian Greulich am Dienstagmorgen im Gespräch mit seiner Heimatredaktion in Tauberbischofsheim. Seine Stimme klingt frischer, der Schlaf in einem „richtigen“ Bett hat ihm und seinem Begleiter Enzo Basso von der Fränkischen Presse GmbH gut getan. Doch bei aller Freude auf Zuhause wissen sie, dass ihre Hilfe vor Ort nur ein Tropfen auf dem

...