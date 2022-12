UFW und FDP wählten Kandidaten

Tauberbischofsheim. Die Mitglieder der „Unabhängigen Freien Wähler“ und der FDP trafen sich zur Aufstellung der Kandidaten für die vom Gericht angeordnete, neu durchzuführende Gemeinderatswahl am 5. Februar in den Räumen der Feuerwehr in Tauberbischofsheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der neue Vorsitzende Gerhard Baumann erinnerte daran, dass der Verwaltungsgerichtshof die Wahl von 2019 wegen Formfehlern bei der unechten Teilortswahl aufgehoben hat und dies Anlass zum Treffen ist.

Er sagte: „Wir müssen heute die Weichen stellen, um für die Gemeinderatswahlen, die regulär 2024 stattfinden, eine Form der Wahl finden, die die zukünftigen Wahlen gerichtssicher und zukunftsfähig machen.“

Mehr zum Thema Stadtverband CDU nominierte Gemeinderatskandidaten Mehr erfahren

Der FDP-Kreisgeschäftsführer Ingo Brudereck wies darauf hin, dass die gute Zusammenarbeit mit der UFW in Tauberbischofsheim seit 1994 besteht und der Informationsaustausch über Aktivitäten und Planungen in der Kreisstadt gut funktioniert.

Der stellvertretende Vorsitzende der UFW, Christian Stolz, gab einen kurzen Überblick über die Suche nach Kandidaten.

Einig war man sich, dass weitere Bürger und Bürgerinnen für die interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit zu gewinnen sind.

Nach der Vorstellung der Kandidaten wurden durch die Wahlleiter Klaus Vath und Julia Baumann die Stimmzettel für die geheime Wahl ausgehändigt.

Nach Auswertung ergab sich folgende Reihenfolge:

Kernstadt: Gerhard Baumann vor Christian Stolz und Katrin Simon, danach folgten in Ziffernfolge Barbara Baumeister, Theo Steinbach, Christine Baumeister, Thomas Heinrich, Hans-Jürgen Pahl, Volker Baumann, Willi Zäuner, Nahir Özdemir, Ersatzkandidat Ingo Brudereck.

Dittigheim: Michael Hönninger.

Impfingen: Juliane Honeck, Dr. Bruno Stumpf.