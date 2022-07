Übungsstunde mit Meisterin

Tauberbischofsheim. Der Leistungskader der Tauberbischofsheimer Karateabteilung hatte kürzlich einen ganz besonderen Besuch. Die frühere Nationalkämpferin Cheyenne Heumann besucht ihren alten Karate-Freund Schlatt im Taubertal und ließ sich gleich zu einer Karatestunde verpflichten. Heumann hatte als Kämpferin auf nationalen wie internationalen Turnieren verstanden, sich einen Namen zu machen und trägt voller Stolz den Titel der „Schwarzen Mamba“ wie sie von ihren Freunden gerne genannt wird. Sie selber widmet sich seit dem Verlassen der Nationalmannschaft ebenso wie die Tauberbischofsheimer Karatekämpfer dem traditionellen japanorientierten Karate. Ihr Lieblingstrainer ist der in Japan lebende Tasuya Naka, der zu den engeren Freunden der Abteilung zählt.

Das Training in Tauberbischofsheim war von wettkampforientierten Inhalten geprägt und eine schöne Abwechslung. Naturgemäß war es eine sehr anstrengende Einheit, aber die Gesichter der Teilnehmer verrieten die Freude über diese Lehrstunde. Interessenten am Karatesport in allen Altersklassen finden Informationen unter www.karate-tbb.de oder telefonisch unter 09341/897635. Anfängertraining jederzeit möglich.