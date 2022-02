Übernahme von Machinerie Godin

Tauberbischofsheim. Die Weinig Holz-Her Canada, eine hundertprozentige Tochter der Weinig-Gruppe, stärkt sein Vertriebsnetz und übernimmt den langjährigen Vertriebspartner Machinerie Godin. Die 1989 gegründete Firma war bereits seit mehreren Jahrzehnten eine Weinig-Vertretung für Vertrieb und Service in Quebec und den Maritime-Provinzen. Dieser strategische Kauf werde laut Weinig die Kundenbetreuung in Kanada weiter stärken, indem die Zusammenarbeit nun noch enger erfolge und die Vertriebsbemühungen weiter ausgeweitet werden. Weinig Holz-Her Canada hat seinen Hauptsitz in Laval, Quebec. Das Produktportfolio umfasst ein breites Spektrum an Einzelmaschinen (von Sägen über Hobel- und Kehlmaschinen hin zu Scannern und mehr).

