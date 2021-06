Main-Tauber-Kreis. Überflutete Straßen, volle Keller und jede Menge Geröll – die Feuerwehr Tauberbischofsheim war am Dienstag im Großeinsatz, ebenso zum Beispiel die Wehr aus Werbach. Ein Starkregen von mehr als einer Stunden hatte seine sichtbaren Resultate hinterlassen - auf Straßen, Feldern, in Gärten und Häusern. Die Einsatzkräfte hatten in der Region mehrere Studnen zu tun, um alles in Ordnung zu bringen.

