Über 30 Menschen kamen zur Friedensmeditation am Tauberbischofsheimer Marktplatz

Tauberbischofsheim. Die Yogalehrerin Tatjana Osipov leitete eine Friedensmeditation in Tauberbischofsheim an. Auf dem Marktplatz kamen über 30 Menschen zusammen, um ihren Teil zum Frieden in der Ukraine und der ganzen Welt beizutragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sich spüren, den Atem fließen lassen, das innere Licht ausdehnen und Liebe weiter, in die ganzen Welt strömen lassen – so lauteten die Stichworte der Meditation.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Mit Gitarre und Gesang von Leo Guggenmos wurde die halbe Stunde angenehm begleitet. „Imagine“ von den John Lennon war die Krönung dieser friedlichen Aktion.

Mehr zum Thema Ukraine Krieg Stadt Tauberbischofsheim stellt Weichen für Aufnahme von Flüchtlingen Mehr erfahren Tauberbischofsheim Tauberbischofheims Partnerstadt Vitry solidarisch mit der Ukraine Mehr erfahren

Tatjana Osipov ist gebürtige Ukrainerin, die seit 30 Jahren im Main-Tauber-Kreis lebt. Ihre Eltern sowie der Rest Familie befinden sich aktuell in der Ost-Ukraine und kämpfen ums Überleben. In ungeheizten Kellern ohne Strom, Gas, Handynetz und Internet sowie unter Raketenbeschuss hoffen die Menschen, dass dieser unfassbare Alptraum bald zu Ende geht. Seit Tagen hat Tatjana keinerlei Kontakt zu ihren Liebsten. Wer helfen will, kann dies tun. In Kooperation mit Lebensfreude-Netzwerk, einem Verein, der Menschen in Katastrophen-, Krisen- und Kriegsgebieten hilft, wird Tatjana dafür sorgen, dass Spenden genau dort ankommen, wo sie benötigt werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Weitere Infos: www.lebensfreude-netzwerk.de kontakt@lebensfreude-netzwerk.de im Internet. Ein Spendenkonto IBAN DE94 6709 0000 0096 8074 06 ist eingerichtet. Direkter Kontakt mit Tatjana Osipov: tatosipov@gmail.com, Telefon 017687929349.