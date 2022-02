Über 250 Menschen trafen sich in Tauberbischfosheim zum stillen Gebet für den Frieden

Tauberbischofsheim. Über 250 Menschen kamen am Sonntagabend an die Ölberggruppe der St. Martinskirche in Tauberbischofsheim, um ihrer Betroffenheit Ausdruck zu geben, was derzeit in der Ukraine geschieht. In ökumenischer Verbundenheit war dieses kurzfristige Gedenken gestaltet, beginnend mit dem Glockengeläut aller Kirchen, in der Hand eine Kerze.Pfarrer Gerhard Hauk begrüßte auch im Namen von Pfarrerin Heike Kuhn von der evangelischen Gemeinde und namens von Fadi Korkes von der aramäischen Gemeinde die Gläubigen, die mit ihrem Kommen ein Zeichen gegen den Krieg und für den Frieden setzen wollten.

