Dittigheim. Trotz der Corona-Pandemie, die viele Veranstaltungen verhindert und sogar zum Abbruch der Handballsaison geführt hatte, konnte der TV Dittigheim bei seiner Jahreshauptversammlung eine insgesamt positive Bilanz präsentieren. Der Vorsitzende Dieter Reichert äußerte sich entsprechend zufrieden über das abgelaufene Jahr 2020. Er dankte seinem gesamten Vorstandsteam und den zahlreichen Helferinnen und Helfern für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben. „Viele Ehrenamtliche halfen wieder mit, so dass der TVD sowohl sportlich als auch wirtschaftlich auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken kann“, so der Vorsitzende,.

Nach dem Totengedenken ging Abteilungsleiter Ronny Neumann kurz auf die Veranstaltungen der Angler ein. Neben dem regelmäßigen Reinigen der Tauberufer, den verschiedenen Fischeinsätzen und dem Aalnachtangeln, habe auch wieder das traditionelle Weißwurstessen stattgefunden. Die Hauptaufgabe der Abteilung bestehe jedoch weiterhin darin, das Fischwasser waidgerecht und umweltschonend zu bewirtschaften.

Handballabteilungsleiter Dirk Wagner wies auf vielfältige Probleme, gerade im Jugendbereich, hin. Um das erreichte Niveau zu halten, werde es trotz großer Unterstützung immer schwieriger, geeignete Mitstreiter zu finden. Sorgen bereite auch der Spielermangel in verschiedenen Jugendmannschaften, dem nur durch die Bildung von Spielgemeinschaften gegengesteuert werden könne. Auf dieser Schiene arbeite die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim seit Jahren eng mit den Nachbarvereinen zusammen. Der Arbeitsaufwand werde dadurch jedoch kaum geringer. Übungsleiter, Betreuer, Schiedsrichter sowie mithelfende Eltern würden hier ständig gebraucht und gesucht. Die Corona-Pandemie habe das Problem weiter verstärkt.

Etwas positiver als im Jugendbereich laufe es bei den Männern, die in der kommenden Saison mit drei Teams ins Spielgeschehen eingreifen wollen. Aushängeschild bleibe hier die erste Mannschaft. Sie starte Anfang Oktober mit verändertem Spielmodus in ihre dritte Verbandsligarunde. Dabei werde zunächst in zwei Gruppen von je sieben Mannschaften gespielt. Nach Ablauf der Gruppenphase qualifizieren sich je vier Teams für die „Playoffs“, die restlichen Mannschaften kämpfen um den Klassenerhalt.

Am Ende seiner Ausführungen dankte Dirk Wagner allen, die aktiv in der Abteilung mitarbeiten. Gleichzeitig ging sein Appell an die Vereinsmitglieder, sich in Zukunft noch zahlreicher und intensiver für den Handballsport zu engagieren.

Dass der Verein auch im abgelaufenen Jahr gut gewirtschaftet hat, zeigten die Kassenberichte von Carsten Zeiner (Wirtschaftskasse), Ulrike Schneider (Sportkasse) und Dieter Reichert (Kasse HSG). Die beiden Kassenprüfer Dieter Faulhaber und Wolfgang Maier bescheinigten allen drei Kassenführern eine einwandfreie und übersichtliche Arbeit.

Die Entlastung des Vorstands , die einstimmig erfolgte, nahm Ortsvorsteher Elmar Hilbert vor. Er würdigte die Arbeit der Vereinsfunktionäre und dankte den ehrenamtlichen Mitarbeitern für ihren Einsatz. Der TV Dittigheim als größter Verein im Ort leiste sowohl im Breitensport, als auch speziell im Handball Großartiges und sei ein Aushängeschild der gesamten Gemeinde.

„Wer Qualität in der Jugend halten will“, so der Ortsvorsteher, „braucht auch entsprechend qualifizierte Trainer und Übungsleiter“. Damit forderte er die Verantwortlichen auf, den eingeschlagenen, erfolgreichen Weg weiter zu gehen.

Neuwahlen

Hilbert leitete anschließend auch die turnusgemäß anstehenden Neuwahlen, die jeweils die bisherigen Amtsinhaber bestätigten. Gewählt wurden:

Dieter Reichert (Vorsitzender), Carsten Zeiner (Kassenwart Wirtschaftskasse), Erik Kordmann, Ludger Wulf, Erika Lang, Franziska Lang, Karsten Irmer, Carsten Zeiner, Christiane Kern, Max Lang, Tanja Hepp und Bertram Schellinger, (Vergnügungsausschuss), Otto Seitz, Burghilde Kettner, Heinz Geisler, Bernd Irmer und Kurt Wöppel (Beirat), Wolfgang Maier und Dieter Faulhaber (Kassenprüfer) bf