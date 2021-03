Main-Tauber-Kreis. „Dass viele Tests die Corona-Inzidenzzahlen steigen lassen, haben wir in Tübingen widerlegt“, sagt die Pandemie-Beauftragte Dr. Lisa Federle als Gast bei einer digitalen Vorstandssitzung des Landesverbands der Senioren-Union der CDU. In der Tat schauen viele Kommunen aktuell neugierig und ein wenig neidisch auf ein Pilotprojekt der Stadt Tübingen.

Entspannt shoppen, im Straßencafé sitzen und sogar ins Theater gehen – das ist in der Universitätsstadt seit dieser Woche wieder möglich. Voraussetzung ist ein tagesaktueller, negativer Schnelltest, den die Stadt anbietet, als „Tagesticket“.

Dass in Baden-Württemberg noch nicht in allen Kommunen oder in den Schulen ausreichend Schnelltests verfügbar sind, ist laut Dr. Lisa Federle eine Katastrophe. „Die Tests sind da“, sagt Federle. Doch es mangelt an Organisation und Transport der nötigen Informationen durch das Ministerium.

Zum Tübinger Pilotprojekt meint die inzwischen deutschlandweit bekannte Haus- und Notärztin: „Es kann auch schiefgehen.“ Doch ein Dauer-Lockdown ist für Federle keine Alternative, sie möchte Zuversicht verströmen. Ihre Strategie ist weiterhin: Massenhaft Schnelltests einsetzen, symptomlose aber positiv Getestete sofort isolieren und alle Hygieneregeln streng einhalten.

Der Vorsitzende des Kreisverbands Main- Tauber der Senioren-Union, Walter Lutz, fordert daher dringend ausreichend Möglichkeiten für die versprochenen kostenlosen Schnelltests zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig sollten alle Bürgerinnen und Bürger die Schnelltests nutzen, um auch bei nicht vorhandenen Symptomen eine Corona-Infektion so früh wie möglich zu erkennen. Der Tübinger Weg ist pragmatisch und ein kleiner Lichtblick im Pandemie-Geschehen.