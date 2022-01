TSV-Turnerinnen zeigten bei ihren Übungen gute Leistungen

Tauberbischofsheim. Die Gaueinzelmeisterschaft waren in Tauberbischofsheim in der Sporthalle am Wört geplant. Aber auch dieser Wettkampf musste Corona bedingt, zur Sicherheit der Wettkämpferinnen, Kampfrichter*innen, sowie Betreuer*innen und Trainer*innen abgesagt werden.

Nachdem die Turnerinnen sich aber auf diesen Wettkampf bereits drei Monate vorbereitet hatten, sollten nicht wieder alle Vorbereitungen umsonst gewesen sein und die Main-Neckar-Turnerjugend entschied sich, die Gaueinzelmeisterschaften online durchzuführen.

Alle Turnerinnen turnten in ihrem Heimatverein ihre Pflicht beziehungsweise Kürübungen und diese wurden von den Trainerinnen beziehungsweise der Turnerjugend gefilmt und an die Gaukampfrichter-wartin und die Gaujugendleitung geschickt und von drei neutralen Kampfrichterinnen bewertet.

Die Auswertung der einzelnen Übungen wurden jetzt nach der Weihnachtspause an die Vereine weitergeleitet, so konnten die beteiligten Vereine ihre vereinseigene Siegerehrung durchführen.

Die Turnerinnen des TSV Tauberbischofsheim beteiligten sich mit insgesamt 38 Turnerinnen in allen Altersklassen. Bei den Jüngsten der Altersklasse der 6/7-Jährigen starteten vom TSV Greta Fleischer, Anna Schmidt, Leana Beuschlein und Nyasha Knorr Hernandez. Greta Fleischer zeigte sehr gute Übungen der Leistungsklasse 3 und belegte Platz 1 vor Anna, Leana und Nyasha .

In der Altersklasse der 8/9- Jährigen gingen wir mit 13 Turnerinnen an den Start und sie turnten die Leistungsklasse 4. Hier lieferten sich Kim Müller und Zoe Hörner vom TSV einen Zweikampf, beide turnten ihre Übungen gekonnt und sauber. Zoe konnte am Boden und Balken die höchste Wertung mit 13,5 Punkte erturnen und Kim erturnte sich am Sprung und Reck 13,5 Punkte. Am Ende konnten sich beide den ersten Platz mit 53,60 Punkten teilen. Den vierten Platz erturnte sich Rieke Mergl, Platz 6 ging an Klara Stein, Platz 7 teilten sich Mara Link und Helen Krajewski gefolgt von Aurelia Schulz, Felia Fischer und Helen Liebers. Weitere Platzierungen gingen an Aliya Beuschlein, Greta Bresler, Josephine Herold und Priya Koch.

Acht Turnerinnen starteten im Wettkampf der 10/11-Jährigen mit der Leistungsklasse 5. Auch hier lieferten sich zwei Tauberbischofsheimer Turnerinnen ein Kopf an Kopf Wettkampf mit Maila Fiederling und Mia Steinbach. Mia konnte in ihrer Altersklasse am Sprung mit einem Überschlag auf einen Mattenberg die Tageshöchstwertung von 14,7 Punkte erzielen. Am Ende der vier Geräte hatte Maila mit 0,1 Punkten Vorsprung die Nase vorn. Maile turnte 57,0 Punkte und wurde erste und Mia 56,7 Punkte und belegte Platz 2 gefolgt von Pia Hörner, Nora Persich, Zoe Grünewald und Kristina Merk. Lia Link und Mara Winkler belegten die Plätze 9 und 10.

Ab der Altersklasse zwölf Jahre und älter turnten die Turnerinnen vom TSV bereits Kürübungen, hier wird die Kreativität, Gymnastik und Akrobatik in einer selbst zusammen gestellten Übung vereint.

Da der Trainingsrückstand noch sehr groß war, konnten die Turnerinnen bei den Kürübungen wählen, ob sie zwei, drei oder vier Geräte turnen möchten.

Ab dieser Altersklasse wurde die Coronazwangspause sehr deutlich. Die Turnerinnen hatten noch große Defizite und Nachholbedarf an Training. Trotz allem konnten schon beachtliche Leistungen erzielt werden.

In der Altersklasse der 12/13 Jährigen beteiligten wir uns mit Emma Mittmann, Kim Wischolek, Lina-Marie Wagner, Livia Weiland, Sira-Linn Hörner und Marie Bickel, sie zeigte an alle vier Geräten gute Übungen und Marie konnte am Ende die höchsten Wertungen erzielen. Sie turnten alle vier Geräte und zeigten auch gute Leistungen.

Lina Schäfer, Hailey-Jean Hörner, Melanie Zimbelmann, Alicia Rupp und Chaya-Shirin Hörner starteten in ihrer jeweiligen Altersklasse und zeigten Kürübungen der LK 4 und zeigten solide Übungen.

Lina Schäfer konnte an allen vier Geräten bereits gute Übungen absolvieren und ihre beste Übung turnte sie am Boden mit 13,0 Punkte. Hailey-Jean und Alicia Rupp turnten am Sprungtisch einen sauberen Handstandüberschlag und erhielten hierfür 12,6 Punkte von 13,5 möglichen.

Die gleiche Punktzahl erturnte sich Alicia Rupp am Stufenbarren.

In der höheren Leistungsstufe der LK 3 turnten Alicia Zander, Lena Hofer und Franziska Imhof. Hier konnte Lena für ihre sauber geturnte Bodenübung eine 13,0 turnen und Alicia Zander am Schwebebalken für eine gute Übung erhielt 12,7 Punkte.

Nun hoffen die Trainer*innen und Turnerinnen, dass nicht noch mal ein Lockdown kommt und sie fleißig weiter trainieren können, um vielleicht irgendwann wieder auf den Leistungsstand von vor Corona zu kommen. Der nächste Wettkampf ist für März festgelegt und hier fiebern alle auf einen Präsenz Wettkampf hin. tsvt