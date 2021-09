TSV Tauberbischofsheim beginnt mit Wettkampfsvorbereitung

Tauberbischofsheim. Die Turnabteilung des TSV Tauberbischofsheim beginnt nach der Sommerpause mit ihren Trainingsstunden für das Wettkampf-Gerätturnen und die Wettkampf-Gymnastik zu folgenden Zeiten:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Montag: 16 bis 18 Uhr Gerätturnen für Jungs von sechs bis neun Jahren, Sporthalle am Wört.

Dienstag: 16.30 bis 18 Uhr Turnzwerge (Grundlagentraining für das Gerätturnen für Mädchen ab fünf Jahre), Sporthalle am Wört; 16.45 bis 19 Uhr Wettkampfgerätturnen Mädchen (acht bis elf Jahre), Sporthalle Wört; 18.45 bis 21 Uhr Powergerätturnen ab zwölf Jahre, Sporthalle am Wört; 17.30 bis 19 Uhr Spiel und Spaß mit Reifen, Bändern und mehr für Mädchen (sechs und sieben Jahre), Sporthalle am Wört; 17.30 bis 19 Uhr Spiel und Spaß mit Reifen, Bändern und mehr für Mädchen (acht bis elf Jahre), Sporthalle am Wört; 17.30 bis 19 Uhr Wettkampfgymnastik ab zwölf Jahre.

Donnerstag: 16.30 bis 18 Uhr Turnzwerge (Grundlagentraining für das Gerätturnen für Mädchen ab fünf Jahre), Sporthalle am Wört; 16.45 bis 19 Uhr Wettkampfgerätturnen Mädchen (acht bis elf Jahre), Sporthalle am Wört; 18.45 bis 21 Uhr Powergerätturnen ab zwölf Jahre, Sporthalle am Wört.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Freitag: 15 bis 17 Uhr Gerätturnen für Jungen ab zehn Jahre.

Turnen, Spielen und Bewegen für Kinder und Jugendliche bietet die Turnabteilung nach der Sommerpause zu folgende Trainingszeiten an:

Montag: 16.45 bis 18.15 Uhr Mädchenturnen (acht und neun Jahre), Sporthalle am Wört; 17 bis 19 Uhr Mädchenturnen ab zehn Jahre, Sporthalle am Wört.

Donnerstag: 16.30 bis 18 Uhr Turnen und Spielen für Mädchen (sechs und sieben Jahre); Sporthalle am Wört.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Freitag: 14 bis 15 Uhr Mädchen und Jungen turnen und spielen (ab vier Jahre), Sporthalle am Wört; 15 bis 16 Uhr Mädchen und Jungs turnen und spielen (ab fünf Jahre), Sporthalle am Wört; 16 bis 17 Uhr Eltern-Kind-Turnen, Sporthalle Gewerbeschule; 17 bis 18 Uhr Eltern-Kind-Turnen, Sporthalle Gewerbeschule.

Weitere Informationen zu den Angeboten erhalten Interessierte unter www.tsv-tbb-turnen.de im Internet. zug