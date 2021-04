TSV sucht Schulabsolventen

Tauberbischofsheim. Der TSV 1863 Tauberbischofsheim bietet ab dem 15. August zwei Stellen für das Freiwillige Soziale Jahr „FSJ Verein und Schule“. Schulabsolventen werden zu 70 Prozent in den Tauberbischofsheimer Grundschulen und zu 30 Prozent im TSV eingesetzt. In den vergangenen Jahren waren das beim TSV die Abteilungen Turnen, Badminton, Fußball und Handball. Darüber hinaus erwerben die FSJler eine Übungsleiterlizenz im Bereich Breitensport und nehmen an 25 bis 30 Bildungstagen teil, die derzeit entweder online oder aber an der Sportschule stattfinden. Bewerbungen für das FSJ sind per E-Mail unter info@tsv-1863.de möglich.

