TSG Impfingen setzt auf Kunstrasen

Impfingen. Die Hauptversammlung 2022 der TSG Impfingen fand kürzlich im Sportheim statt.

Nach der Eröffnung durch den Vorsitzenden Otto Holch gab es die Tätigkeitsberichte für 2021 und 2022. Für 2021 war hauptsächlich von coronabedingten Ausfällen die Rede. So mussten das Kesselfleischessen, der Faschingstanz und der Kehraus sowie die Weihnachtsfeier der SG1 und SG2 abgesagt werden.

Dafür konnten die Rundenabschlussfeiern stattfinden. Sonst blieben nur die Hähnchenabende mit Straßenverkauf und später auch wieder bei offenem Sportheim übrig.

Ein Dankeschön ging an alle Helfer für ihr Engagement, an alle Trainer, Fans, Gönner und besonders an das Sportheimteam mit Richard Hartmann, Sepp Hartmann und Margot Wörner sowie Sabrina Rudolf für den unermüdlichen Einsatz zum Wohle der TSG. Anerkennung gab es auch für die Schiedsrichter Phillip Mühleck, Carsten Reinhard sowie Rainer und Max König.

Auch 2022 waren Veranstaltungen geplant. Kesselfleischessen und Fasching konnten aber wegen Corona wieder nicht angeboten werden. Bei seinem Ausblick stellte der Vorsitzende klar, dass der Kunstrasen weiterhin im Fokus und Planung ist. Anträge für Fördermittel und Angebote wurden eingeholt. Fortschritte werden auch bei Umstellung der Flutlichtanlage auf moderne LED-Technik erwartet.

Schriftführer Stefan Lipski ergänzte den Bericht des Vorstands mit Blick auf die Vorstandssitzungen. Den Bericht der Jugendabteilung trug Otto Holch vor. Seit dem 27. August 2021 ist die TSG auf der Suche nach einen neuen Jugendleiter. Holch appellierte an alle, sich einzubringen. Bei den D-,C-,B-und A-Junioren wurde jeweils die Spielgemeinschaft JSG Mittleres Taubertal mit Hochhausen, Distelhausen, Werbach und Tauberbischofsheim gebildet. Weiterhin bestehen zwei Mädchenturngruppen. Somit treffen sich wöchentlich 95 bis 100 Kinder und Jugendliche zum Training.

Über das Mädchenturnen I informierte Laura Gärtner. Jeden zweiten Montag trainieren bis zu 17 Turnerinnen mit den Betreuerinnen Elina Diehm und Laura Gärtner. Die Weihnachtsfeier musste wegen Corona ausfallen. Als Ausgleich durften die Kinder zur letzten Turnstunde Plätzchen mitbringen. Am Ende gab es für alle von der TSG ein Geschenk.

Den Bericht für das Mädchenturnen II trug Jule Münzner vor. Die etwa zehn Dritt- und Viertklässler treffen sich jeden Mittwoch mit ihren Betreuerinnen Annika Behringer sowie Alicia und Jule Münzner.

Die wirtschaftliche Situation der TSG schilderte Martin Respondek stellvertretend im Auftrag von Schatzmeisterin Jessica Respondek. Simone Neller bescheinigte eine einwandfreie Buchführung. Der Vorstand wurde daraufhin entlastet.

Anschließend folgten die Ehrungen. Otto Holch dankte allen Geehrten für die Treue zum Verein.

Ortsvorsteher Dominik Carle leitet die Wahlen. Einstimmig wählte die Versammlung Karsten Tappe zum Kassenprüfer. Carle würdigte alle für die geleistet Arbeit und berichtete kurz über das Ortsgeschehen. tsg