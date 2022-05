Trockner brannte in einem Wohnhaus in Hochhausen

Tauberbischofsheim. Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache eines Brandes am frühen

Dienstagmorgen in Hochhausen. Gegen 4.20 Uhr geriet die

Maschine in dem Wohnhaus in der Schulzengasse in Brand. Ein 33-Jähriger wurde

leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die

Feuerwehr konnte den Brand löschen und so einen größeren Schaden verhindern.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren