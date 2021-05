Treppe wieder in Schuss gebracht

Impfingen. „Die Sicherheit unserer Kinder hat obererste Priorität. Daher war es uns sehr wichtig, den Schulweg für unsere Kinder sicherer zu machen“, so Ortsvorsteher Dr. Dominik Carle in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Bereits im Herbst war auf Initiative des Ortschaftsrats die Treppe zum Bolzplatz erneuert worden. Der komplette Neubau war der Corona-Pandemie geschuldet: Um unter den Grundschulkindern größere Ansammlungen zu vermeiden, gab es neben dem offiziellen Eingang über den Schulhof einen weiteren über den Bolzplatz. Die alte Treppe war sehr verfallen und entsprach nicht mehr den Anforderungen eines sicheren und trittfesten Wegs. Alexander Diehm und Volker Werr nahmen sich mit weiteren Helfern der Sache an und erneuerten die Treppe samt Geländer in Eigenregie. „Ohne die unbürokratische Unterstützung der Stadtverwaltung Tauberbischofsheim und dem Engagement zahlreicher Impfinger Helfer wäre dieses Projekt nicht zu realisieren gewesen“, dankte der stellvertretende Ortsvorsteher Alexander Diehm allen Beteiligten. Das Bild zeigt (von links) Mathias Altmann, Dr. Dominik Carle, Karola Dürr, Volker Werr, Klaus Kuhngamberger, Alexander Diehm und Benjamin Ehrmann. Bild: Ortschaftsrat

