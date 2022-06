Trauer um Dr. Hartmut Kraus

Tauberbischofsheim. Dr. Hartmut Kraus ist tot. Der beliebte Tauberbischofsheimer Arzt starb am Mittwoch im Alter von 77 Jahren.

Dr. Kraus war als Mediziner über die Grenzen Tauberbischofsheims hinaus bekannt und setzte sich mit großem Engagement für seine Heimat und ihre Geschichte ein.

Erst im Mai war er noch bei einem für ihn sehr wichtigen Termin im Rathaus dabei: Seine „Tuberania“, die Akademische Ferienverbindung, übergab der Stadt Tauberbischofsheim die Schenkungsurkunde für den Bismarckturm auf dem Höhberg.

Neben seinem Interesse für alles Historische war Dr. Kraus auch ein begeisterter Sänger. 2001 war er zunächst als passives Mitglied dem Männergesangverein „Liederkranz 1844“ beigetreten. Von 2014 bis März 2018 übte er das Amt des Schriftführers aus. Zugleich war Dr. Kraus von Februar 2016 bis März 2018 im Leitungsteam der Sänger tätig. Dr. Hartmut Kraus kümmerte sich unter anderem mit großer Geduld und Hingabe um die aufwendige Restaurierung der Vereinsfahne von 1866, erstellte in akribischer Arbeit die Festschrift für das Vereinsjubiläum 2019 und stellte dem Chor sogar einen Probenraum in seiner früheren Praxis in der Schmiederstraße zur Verfügung.

Doch bei all seinen Aktivitäten für das Gemeinwohl stand bei Dr. Hartmut Kraus immer die Familie an erster Stelle. Mit viel Liebe sprach er stets über seine Frau Renate, seine Kinder und Enkelkinder.

Die Trauerfeier findet am Freitag, 1. Juli, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Tauberbischofsheim statt. Anschließend wird seine Urne beigesetzt. sk