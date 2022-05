Trauer tut in der Seele weh

Main-Tauber-Kreis. „Der ist hin!“, lautete die Feststellung eines Menschen mit geistiger Behinderung beim Abschied von einem verstorbenen Freund. Und dann passierte etwas ganz Normales, jedoch auf eine besondere Art: Die Trauer begann.

Beistand ist nötig

Auch bei Menschen mit geistiger Behinderung tut Trauer in der Seele weh, sei es wegen dem Verlust eines Freundes, Angehörigen oder Haustiers oder wegen eines Unglücks. Betroffene brauchen Beistand von Eltern, Angehörigen und Betreuern. „Wie kann man Menschen mit Behinderung in der Trauer gut begleiten? Welche Methoden können helfen?“ Diesen und weiteren Fragen geht Toni Barthel an einem Informationsabend am 24. Mai ab 18.30 Uhr nach. Toni Barthel ist Seelsorger für Menschen mit Behinderung in der Diözese Würzburg und bringt langjährige Erfahrung aus der Trauerbegleitung von Menschen mit geistiger Behinderung mit. Der Informationsabend ist kostenlos und findet in den Räumen der Lebenshilfe in Tauberbischofsheim statt.

Info: Anmeldung ist möglich bis 23. Mai unter Telefon 09341/845524.

