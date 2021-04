Training für gestresste Eltern

Tauberbischofsheim. Gerade junge oder frischgebackene Eltern haben bisweilen das Gefühl, dass ihnen alles über den Kopf wächst und tägliche Anforderungen Stress auslösen.

Ein neues Angebot des Diakonischen Werks im Main-Tauber-Kreis möchte hierbei Abhilfe schaffen: Unter dem Titel „Kinder, Küche und der ganze Rest“ bietet die Diakonie ein Alltags-Überlebenstraining für junge Familien an.

Fünf Termine

In der Regel finden fünf gemeinsame Termine statt. Dazu besucht die Fachkraft die Familie in deren Haushalt. Zu Beginn klären beide Parteien, wo Hilfe am dringendsten nötig erscheint.

Auf Basis von individuellen Tipps probieren die Familien die vorgeschlagenen Lösungen aus. Beraterin und Familien optimieren gemeinsam Abläufe, erstellen Regeln und reflektieren gemeinsam den beschrittenen Weg.

Die Teilnahme ist dank einer Förderung durch das Diakonische Werk Baden kostenfrei.