Tourismusbüros müssen in der Pandemie neue Wege gehen

Normalerweise sind die Radwege in der Ferienregion „Liebliches Taubertal“ ab Mai schon stark frequentiert, steigen die Übernachtungszahlen in den Städten. Doch in diesem Jahr herrscht bislang Fehlanzeige. Statt der Radtouristen hatten Corona und die damit verbundenen Einschränkungen die Region zwischen Main und Tauber fest im Griff. Hotels und Gaststätten mussten geschlossen bleiben – die

...