Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fremdenverkehr - Büros in Tauberbischofsheim und Lauda- Königshofen müssen aufgrund der Corona-bedingten Situation bei der Werbung viele Kanäle bespielen Tourismusbüros in Main-Tauber müssen in der Pandemie neue Wege gehen

Corona und kein Ende. Vielleicht ein paar Lockerungen. Hoffentlich genug, damit der Fremdenverkehr wieder in die Region fließen kann. Die FN haben nachgefragt, wie Tauberbischofsheim und Lauda-Königshofen mit der Situation umgehen.