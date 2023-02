Tourismus auch für Kreisstadt von großem Belang

Tauberbischofsheim. Studien sowie die statistischen Zahlen verdeutlichen es nicht nur auf Länderebene, sie veranschaulichen auch die große Bedeutung für Tauberbischofsheim: Der Tourismus, belegt durch jährliche Zahlen, ist von großem Belang. Daraus resultieren wichtige Indikatoren und zeigen Entscheidungshilfen für das touristische Handeln auf.

Die Tauberbischofsheimer Beherbergungsbetriebe, mit zehn und mehr Betten sowie die Kleinbetriebe mit weniger Betten, haben im Jahr 2022 insgesamt 59 680 Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht, das sind etwa 27 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Vor-Corona-Niveau ist noch nicht erreicht, dennoch ist der Tourismus auf einem guten Weg.

Der Reiseverkehr befindet sich im Wandel, durch die Pandemie wurde die Digitalisierung weiter vorangetrieben und beeinflusst. Der direkte Kundenkontakt wird oftmals durch digitale Recherchen im Internet, den Download von Materialien und damit eine entspannte und zeitsparende Planung ersetzt. Dennoch bleibt eine Kombination erhalten, Druckerzeugnisse behalten ebenfalls ihre Berechtigung.

In Tauberbischofsheim als Urlaubsstadt setzt man auf die Schwerpunkte Fahrrad fahren, Wandern, Naturschutzgebiete und Lehrpfade. Das Potenzial ist vielfältig und attraktiv und deckt sich mit den Trends Nachhaltigkeit und Urlaub im eigenen Land. Einzelne Vermieter haben konkrete Planungen für die neue Saison, so sind Baumaßnahmen und Renovierungsarbeiten geplant, WLan wird installiert und ausgebaut, die Webseiten gepflegt, das Hotel „Badischer Hof“ konnte ein Zertifikat als geprüfter Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland entgegennehmen, die Verantwortlichen werden das Kinogebäude sanieren sowie das Cateringangebot erweitern. Das Hotel „Das Bischof“ hält Schnupperangebote bereit, die Gasthäuser in Dittigheim punkten mit ihrem Raumangebot für Gruppen, der Jugendzeltplatz Dittwar sowie das Glamping-Mobil in Hochhausen stehen wieder uneingeschränkt zur Verfügung.

„Mit der Angebotsvielfalt sind die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start in die Saison 2023 sowie eine positive weitere Entwicklung auf einem guten Weg“, heißt es dazu abschließend in einer Mitteilung der Stadt.